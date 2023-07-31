Путин проведет встречу с Володиным

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 1 августа глава государства встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по итогам весенней сессии, во вторник глава государства встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня и завтра президент планирует провести встречи рабочие с [Вячеславом] Володиным и [Валентиной] Матвиенко", - сказал он.

Песков отметил, что нижняя и верхняя палаты Федерального собрания закончили сессии и ушли на рабочие каникулы. "С тем, чтобы обсудить итоги работы, президент планирует с ними встретиться", - добавил представитель Кремля.

Весенняя сессия 2023 года Госдумы была закрыта 26 июля. Как отмечал Володин, сама сессия продлится до 6 августа, до этого момента депутаты будут работать в своих избирательных округах. Осенняя сессия Госдумы начнется 5 сентября.