Источник: сотрудники Минтранса начали отказываться от использования iPhone

Запрет на использование этих смартфонов ранее ввели в Минпромторге и Ростехе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Минтранса РФ начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. Об этом ТАСС сообщил источник в транспортной отрасли.

"Такой процесс сейчас идет", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее запрет на использование iPhone был введен в Минпромторге и Ростехе. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры. В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

В пресс-службе Минтранса РФ не подтвердили и не опровергли эту информацию.