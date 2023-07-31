Богданов: астанинская "тройка" предложит Казахстану провести встречу по Сирии в 2023 году

Замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш ранее сообщил, что государства - участники астанинского процесса по сирийскому урегулированию пока не обращались с просьбой провести такую встречу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция обратятся к Казахстану с предложением провести встречу в астанинском формате до конца года. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Есть понимание у трех стран-гарантов обратиться с предложением к Казахстану о такой встрече до конца года", - сказал он.

Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш сообщил ТАСС, что государства - участники астанинского процесса по сирийскому урегулированию пока не обращались к казахстанской стороне с просьбой провести очередную встречу в таком формате.

В интервью ТАСС на полях форума Россия - Африка Богданов заявил, что Казахстан согласился и дальше принимать у себя встречи в астанинском формате по Сирии.

20-21 июня в Астане прошла очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах приняли участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей участвовали представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Переговоры по Сирии в казахстанской столице впервые состоялись в январе 2017 года. При этом Тумыш заявил, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча астанинского формата станет последней. 22 июня в комментарии казахстанского МИД было указано, что власти Казахстана готовы возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.