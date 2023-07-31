"Единая Россия" с начала года открыла 25 штабов общественной поддержки

В их мероприятиях приняли участие более 150 тыс. человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" открыла с начала года 25 штабов общественной поддержки, в мероприятиях штабов приняли участие уже более 150 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома единороссов Александр Сидякин.

"С начала года партия открыла уже 25 штабов - они объединили на своей площадке более 1,5 тыс. общественных организаций. В мероприятиях штабов общественной поддержки "Единой России" приняли участие более 150 тыс. человек", - сказал Сидякин, комментарий которого приводит пресс-служба "Единой России".

Он сообщил, что в штабах общественной поддержки регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары, проводятся встречи с участниками спецоперации. В общей сложности активисты штабов провели 8,5 тыс. мероприятий. "Идет работа с патриотическими организациями, волонтерами, которые помогают фронту и жителям новых регионов, принимают активное участие в гуманитарной миссии "Единой России", - добавил Сидякин.

"Во всех штабах действует площадка партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией". Его участники получают возможность решить вопрос с трудоустройством, научиться правильно составлять резюме, пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии", - отметил Сидякин.

Он добавил, что на площадке штаба в Луганской Народной Республике (ЛНР) организована серия просветительских встреч "Росликбез" для представителей органов власти, предприятий, общественных организаций и СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему.

Сейчас штабы действуют в 28 регионах, три из них были перезапущены в прошлом году - в Удмуртии, Омской области и на Сахалине.