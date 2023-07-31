Глеба Никитина зарегистрировали кандидатом на пост главы Нижегородской области

Действующий губернатор представил 76 листов поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин зарегистрирован кандидатом на участие в выборах губернатора, которые пройдут в сентябре этого года, сообщает облизбирком.

"Сегодня, 31 июля 2023 года, избирательная комиссия Нижегородской области приняла решение зарегистрировать кандидатом на должность губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, выдвинутого нижегородским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Глеб Никитин представил 76 листов поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области. Кандидату выдано удостоверение установленного образца.

Ранее документы для регистрации на выборы подали пять человек: Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила") и Глеб Никитин ("Единая Россия").

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование продлится три дня.

Глеб Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.