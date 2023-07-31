31 июля, 10:47,
обновлено 31 июля, 10:50

Патрушев заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса

Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, вопросы обеспечения безопасности на северо-западе России приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности альянса

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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