Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики

Президент РФ заявил об этом на встрече с председателем нижней палаты парламента

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и всех депутатов парламента за поддержку в ключевых вопросах внешней политики и развития страны.

"Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой [весенней] сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего, конечно, внешней политики", - сказал президент на встрече с Володиным.

Президент отметил, что в этих вопросах видит консенсус у всех политических партий, "несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов". "Это естественно, но по ключевым, судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса", - подчеркнул Путин.

Володин, со своей стороны, отметил, что политическая система, сформированная президентом РФ, и экономическая модель страны показали свою устойчивость. "Мы сегодня можем уже с уверенностью [это] говорить, потому что за это время пройдено многое, и [мы] сталкивались с различными вызовами. Но совершенно очевидно: весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, все объединились вокруг страны", - сказал спикер Госдумы, подчеркнув, что все депутаты, невзирая на свои партийные программы, "понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее" России.

Он также поблагодарил президента от лица депутатов. "Мы все вас поддерживаем, мы это неоднократно говорили, в самое тяжелое время, когда страна сталкивается с вызовами, потому что у всех понимание одно: есть наша Родина, значит, есть будущее у людей и будущее у наших детей, внуков", - добавил Володин.

Обсуждение итогов весенней сессии

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин во вторник проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Представитель Кремля отметил, что глава государства обсуждает работу парламентариев по итогам весенней сессии.

Весенняя сессия Госдумы 2023 года была закрыта 26 июля. Как отмечал Володин, до 6 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Осенняя сессия нижней палаты парламента начнется 5 сентября.