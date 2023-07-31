31 июля, 10:54,
обновлено 31 июля, 10:57
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что Киев благодаря помощи англосаксов ощущает вседозволенность

По словам секретаря Совета безопасности, население Украины в борьбе с Россией используется в качестве расходного материала

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Киевский режим ощущает полную вседозволенность и безнаказанность благодаря военной помощи от англосаксов и использует население Украины в качестве расходного материала в борьбе с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России, с началом специальной военной операции на Украине значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную вседозволенность и безнаказанность", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Население Украины в борьбе с нашей страной используется в качестве расходного материала", - констатировал он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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