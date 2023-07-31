Патрушев: Киев использует раненых военных ВСУ как биоматериал, тайно изымая у них органы

По словам секретаря Совета безопасности РФ, украинцев "бросают на так называемые мясные штурмы"

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Видимо, не случайно в прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ.