31 июля, 11:07,
обновлено 31 июля, 11:13
Военная операция на Украине

Патрушев: Киев использует раненых военных ВСУ как биоматериал, тайно изымая у них органы

По словам секретаря Совета безопасности РФ, украинцев "бросают на так называемые мясные штурмы"

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Видимо, не случайно в прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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