31 июля, 11:13,
обновлено 31 июля, 11:15
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что Запад курирует атаки БЛА украинских спецслужб на разные регионы РФ

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад понимает, что Россию невозможно победить военными действиями

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы РФ, эти атаки курирует Запад во главе с США, понимающий, что Россию невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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