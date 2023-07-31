Путин призвал использовать опыт интеграции Крыма в нормативное поле РФ в новых регионах

Глава государства обратил внимание на то, что в новых регионах есть существенная специфика

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Наработки интеграции Крыма в нормативное поле России нужно использовать и в новых регионах страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

"Рассчитываю также на то, что [будет продолжена] эта напряженная совместная работа, о которой вы только что сейчас сказали, по этим ключевым направлениям, в том числе это касается и поддержки наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей, касается интеграции новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Путин, обращаясь к своему собеседнику. "У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти наработки, конечно, нужно использовать", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание на то, что в новых регионах есть существенная специфика. "Люди в Донбассе, например, начиная с 2014 года живут в условиях практически военных действий, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому все это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении", - заметил президент.