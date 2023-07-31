31 июля, 11:25,
обновлено 31 июля, 11:27
Атака на Крымский мост

Патрушев прокомментировал атаки на Крымский мост

По мнению секретаря Совбеза РФ, они подтверждают, что США, помогая Киеву, спонсируют терроризм

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Атаки Украины на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что администрация [Джо] Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии. Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине", - добавил он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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