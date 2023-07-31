Патрушев: Финляндия под руководством США сознательно идет на конфронтацию с Россией

По словам секретаря Совбеза РФ, после победы России в спецоперации все вернется на круги своя

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но после победы России в спецоперации все вернется на круги своя, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии", - отметил Патрушев.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Запад уже использовал Финляндию в борьбе с Россией, "финские военнослужащие воевали на стороне гитлеровской Германии и отличились особой жестокостью". "Только в Карелии ими были варварски убиты свыше 7 тыс. военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тыс. мирных жителей. Однако союз Хельсинки с Берлином продлился только до марта 1945 года", - сказал секретарь СБ РФ.

По его словам, западные страны долгое время втягивали нового члена НАТО Финляндию в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса". "Членство Финляндии в НАТО значительно увеличивает протяженность сухопутной границы Североатлантического альянса с нашей страной и создает новые угрозы национальной безопасности", - сказал Патрушев.

"Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса", спекуляциями о якобы существующей российской угрозе", - добавил он.

Речь идет о юридически необоснованных притязаниях Финляндии на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года.