Проголосовать в Херсонской области можно будет по водительским правам и паспорту Украины

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что участки для голосования на выборах образованы в том числе в прифронтовой зоне

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Жители Херсонской области смогут проголосовать на сентябрьских выборах по водительскому удостоверению и украинскому паспорту. Об этом журналистам сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Помимо тех документов, которые утверждены федеральным законом 67 - это паспорт гражданина РФ либо замещающий его документ на данный период - также будут обозначены следующие документы: паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением и без приложения, иной документ, который выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года и уполномоченным органом РФ, выданным после 30 сентября 2022 года, например, водительское удостоверение", - сказала она.

Захарова уточнила, что избиратель обязательно должен в этом случае также предоставить документ с информацией о регистрации на территории Херсонской области. "Это может быть адресная справка или домовая книга, где прописано, что именно этот человек проживает, зарегистрирован на территории Херсонской области. Также может проголосовать человек, имеющий временную регистрацию на территории Херсонской области, но если он ее получил за три месяца до первого дня голосования - до 8 июня", - пояснила она.

"Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации находятся наши граждане: документы могут быть потеряны, уничтожены, поэтому мы дадим возможность каждому прийти на участок и проголосовать", - подчеркнула Захарова.

Прифронтовая зона

Участки для голосования на выборах образованы в том числе в прифронтовой зоне Херсонщины.

"На территории Херсонской области избирательная система полностью сформирована, образованы избирательные участки в 14 муниципальных округах, включая те, которые находятся в 15- и 30-километровой зоне, населенные пункты которых подлежали эвакуации, а также в тех муниципальных округах, где на данный момент действует режим ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС", - сказала Захарова.

Она уточнила, что "постановлением ЦИК от 15 июня 2023 года было поддержано предложение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о проведении выборов в сентябре 2023 года на территории Херсонской области".

"Избирательные участки были образованы в рамках российского законодательства, с соблюдением всех норм, правил и требований, хочу акцентировать внимание, что на территории Херсонской области уже несколько дней работает член координационного совета Общественной палаты России по контролю за ходом голосования Александр Малькевич. По его оценке, по его наблюдениям, Херсонская область к проведению выборов в сентябре 2023 года готова", - добавила Захарова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.