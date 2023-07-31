31 июля, 12:03,
обновлено 31 июля, 12:30

Захарова: встреча в Саудовской Аравии может помочь Западу осознать тупиковость плана Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнерами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", - отметила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели.

Газета The Wall Street Journal проинформировала 29 июля, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. 

Теги:
УкраинаРоссияСаудовская АравияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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