31 июля, 12:07,
обновлено 31 июля, 13:03

Патрушев: зарубежные спецслужбы усилили работу по стимулированию сепаратизма в Карелии

Они сообщают через соцсети о планах создания в регионе нацбатальона "Карелия", заявил секретарь Совбеза РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи, через соцсети сообщают о планах создания в регионе нацбатальона "Карелия", в том числе из граждан Финляндии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - сказал он в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона.

"В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии", - добавил Патрушев.

Он также сообщил, что в регионе за последние полгода пресекли 10 террористических преступлений зарубежных спецслужб. "Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено десять преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами", - констатировал Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
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