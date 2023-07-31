Сервис "Мобильный избиратель" на Херсонщине будет действовать с 10 августа по 4 сентября

Будут работать две территориальные комиссии - Скадовская и Геническая, куда любой гражданин области сможет прийти и написать заявление, чтобы его подкрепили к другому избирательному участку

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Жители Херсонской области смогут воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" с 10 августа по 4 сентября, обратившись в МФЦ или территориальные избиркомы, сообщила в понедельник журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова.

"У нас будут работать две территориальные комиссии - это Скадовская и Геническая, куда любой гражданин Херсонской области может прийти и написать заявление, чтобы его подкрепили к другому избирательному участку. Также избирательная комиссия области подписала соглашение с МФЦ, согласно которому в пяти отделениях МФЦ можно будет также подать такое же заявление - это Скадовск, Геническ, Каланчак, Новотроицкое и Чаплынка. Хочу отметить, что данная процедура будет доступна с 10 августа по 4 сентября, то есть в этот промежуток времени человек может прийти либо в отделение МФЦ, которые я перечислила, либо в обозначенные территориальные избирательные комиссии, подать такое заявление", - сказала она.

По словам Захаровой, "за всю избирательную кампанию человек может подать только один раз такое заявление, чтобы его исключили из списков одной участковой комиссии и прикрепили к спискам другой комиссии". "А также, что очень важно, если человек изъявит желание проголосовать на участке за пределами своего муниципального округа, то проголосовать он сможет исключительно за депутата Херсонской областной думы", - добавила она.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.