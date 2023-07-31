Посольство РФ в Эстонии добивается наказания забросавшего здание дипмиссии яйцами

В диппредставительстве рассматривают этот инцидент "как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании"

ТАСС, 31 июля. Посольство России в Эстонии ждет от властей страны привлечения к ответственности мужчины, забросавшего здание диппредставительства яйцами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

Как подтвердило дипломатическое представительство, "в ночь с субботы на воскресенье посольство России в Таллине подверглось очередному акту вандализма - проходящий по улице Пикк хулиган бросил несколько яиц в стену дипмиссии".

"Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного", - отметили в посольстве.

"Обращаем внимание на то, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - указали в дипмиссии, напомнив, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.

В воскресенье стало известно, что эстонские правоохранительные органы задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами здание российского посольства в Таллине. По информации эстонского портала Delfi, задержанный - журналист Аркадий Бабченко, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.