Избирком Красноярского края зарегистрировал и.о. вице-губернатора на выборы в Госдуму

Голосование пройдет 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала и.о. вице-губернатора региона Сергея Еремина кандидатом на довыборы в Государственную думу по Дивногорскому округу №56 от партии "Единая Россия". Об этом говорится в сообщении регионального отделения партии.

Довыборы проводятся в связи со смертью депутата Госдумы Виктора Зубарева ("Единая Россия"). Голосование пройдет 10 сентября.

"Крайизбирком зарегистрировал [и.о.] заместителя губернатора Красноярского края Сергея Еремина кандидатом от "Единой России" на довыборах в Госдуму по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56", - говорится в сообщении.

Согласно данным ГАС "Выборы", также в этом округе зарегистрированы кандидатами: депутат горсовета Дивногорска Григорий Гаврилов (ЛДПР), специалист службы заказчика Назаровского района Ксения Кадакина ("Справедливая Россия"), пенсионер Андрей Кучерявый ("Яблоко"), депутат Шушенского поселкового совета Дмитрий Семиренко (КПРФ), директор Красноярского ремонтно-механического завода Иван Серебряков ("Родина").

Еремин родился 14 мая 1976 года в Красноярске. В 2012-2017 годах был министром транспорта региона, в 2017-2022 занимал должность мэра Красноярска. В августе 2022 года назначен на пост вице-губернатора края. После отставки губернатора региона Александра Усса и назначение врио главы региона Михаила Котюкова в апреле 2023 года исполняет обязанности вице-губернатора.