Патрушев призвал пресечь разжигание в Карелии сепаратистских и экстремистских настроений

По словам секретаря Совбез, также следует "усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера"

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, разжигающих, в том числе через интернет, сепаратистские и экстремистские настроения, в Карелии должна быть немедленно пресечена. С таким призывом выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии усилили стимулирование сепаратистских идей, прежде всего среди молодежи.

"В целях защиты российских национальных интересов с учетом складывающейся оперативной обстановки в республике Карелия органам государственной власти необходимо принять скоординированные меры", - отметил он на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

Патрушев призвал "незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения, в том числе с использованием сети Интернет".

Секретарь Совбеза перечислил также другие задачи. "Усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера. Обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - добавил он.

По словам Патрушева, требуется "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, а также сил и средств функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в республике ситуации".