В прифронтовых поселениях Запорожской области досрочное голосование начнется 31 августа

Жители труднодоступных населенных пунктов смогут проголосовать по 7 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в Законодательное собрание Запорожской области и местные муниципальные советы начнутся 31 августа в населенных пунктах, расположенных у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко,

"Что касается досрочного голосования, у нас [оно] реализуется на тех участках, которые являются труднодоступными. На территории Запорожской области территориальные избирательные комиссии уже приняли решение об этих труднодоступных участках. Это те избирательные участки, которые находятся на территории ближе к линии боевого соприкосновения. Там будет принято решение, что будем проводить досрочное голосование начиная с 31 августа и по 7 сентября", - сказала она.

Катющенко отметила, что решение касается в основном сельских населенных пунктов.

"Это означает, что члены участковых избирательных комиссий придут домой к людям с избирательным ящиком, списком избирателей, согласно законодательству. Человеку, который предъявил документ, выдадут два бюллетеня - в законодательное собрание и в муниципальное образование - человек сможет проголосовать. Мы не забываем, что на территории Запорожской области у нас особое положение - военное положение, чтобы все люди могли проголосовать, чтобы не было скоплений людей, принято такое решение, что у нас будет досрочное голосование проходить", - пояснила она.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав РФ будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий.

Как ранее сообщила Катющенко, избирком 20 июля завершил формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. По ее словам, точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа. По предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей области.