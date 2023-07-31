Патрушев призвал рассказывать о самоотверженности участвующих в СВО жителей Карелии

Секретарь Совета безопасности России отметил, что одна из улиц Петрозаводска получила название Защитников Донбасса

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Необходимо активно рассказывать о мужестве и самоотверженности жителей Карелии, сражающихся в ходе специальной военной операции (СВО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

"Следует активно пропагандировать мужество и самоотверженность жителей Карелии, участвующих в СВО", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

"В честь героических подвигов участников спецоперации, отдавших свою жизнь, защищая мир от неонацизма, одна из улиц Петрозаводска получила название Защитников Донбасса", - отметил Патрушев.