Депутат Госдумы заявил, что ВСУ месяц не эвакуируют тела своих солдат из Кременского леса

По мнению Виктора Водолацкого, украинское командование таким образом пытается скрыть потери, понесенные под Кременной

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже месяц не эвакуируют тела своих солдат, погибших в районе Кременского леса в Луганской Народной Республике, и отказываются от предложенного российской стороной "санитарного часа". Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий со ссылкой на собственные источники на передовой.

"В районе Кременского леса огромное количество трупов солдат ВСУ и наемников. В течение месяца они трупы не забирают. Мы даже предлагаем им установить санитарный час для того, чтобы они могли вывести своих погибших, но украинские командиры, командиры отрядов наемников оказываются от наших предложений", - сказал он.

Депутат предположил, что украинское командование таким образом пытается скрыть потери, понесенные под Кременной.

Ранее Водолацкий заявил, что ВСУ ежедневно пытаются прорвать российскую линию обороны между Сватово и Кременной, но получают отпор. По его словам, российские военные за неделю продвинулись на 2 км в районе Сватово.