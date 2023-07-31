Атаки украинских беспилотников и курс Финляндии на конфронтацию с РФ. Заявления Патрушева

Запад координирует украинские спецслужбы при атаках беспилотных аппаратов на разные регионы России. В акте против Крымского моста при этом использовались американские технологии, что делает США "спонсорами терроризма". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Патрушев на совещании также говорил о расширении НАТО. Саммит альянса в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность организации, которая намерена нарастить военную инфраструктуру у российских границ. А членство Финляндии в НАТО создает новые угрозы национальной безопасности. При этом Финляндия разрушает добрососедские отношения с РФ, а Запад втягивает Хельсинки в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса".

ТАСС собрал основные заявления Патрушева.

Об атаках на российские регионы

Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на разные регионы России при координации западных кураторов. "США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы".

Администрация президента США Джо Байдена, по сообщению американского журналиста Сеймура Херша со ссылкой на местного чиновника, играла решающую роль в атаках на Крымский мост. В обоих случаях применялись американские технологии. "Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, <...>, фактически являются спонсорами терроризма".

О втягивании Финляндии в конфронтацию с РФ

Финляндия, подогреваемая кураторами из США, разрушает добрососедские отношения с Россией. Хельсинки осознанно взял конфронтационный курс.

В Финляндии активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. "Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены". После победы России в военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда входившая в гитлеровскую коалицию Финляндия присоединилась к военным действиям против нацистской Германии.

Запад спекуляциями о якобы существующей российской угрозе долгое принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного "карельского вопроса" - притязаниях Хельсинки на территории Западной Карелии, которые официально, в рамках международного права, вошли в состав СССР в соответствии с советско-финским мирным договором, заключенным в Париже 10 февраля 1947 года.

Зарубежные спецслужбы для дестабилизации обстановки в Карелии активизировали работу по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи. Поэтому органам государственной власти необходимо "незамедлительно пресекать деятельность прозападных некоммерческих неправительственных и религиозных организаций, инспирирующих сепаратистские и экстремистские настроения у населения, в том числе с использованием сети Интернет".

Также необходимо усилить работу по выявлению и пресечению преступлений террористического характера.

О саммите НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность альянса. НАТО намерена увеличить группировку войск и нарастить военную инфраструктуру у границ России. В условиях активизации военной деятельности Североатлантического альянса особую актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности на северо-западе РФ.

О действиях киевского режима

Англосаксы пытаются добиться стратегического поражения России и с начала военной операции значительно увеличили военную помощь "неонацистскому киевскому режиму". Украина благодаря этой помощи ощущает полную вседозволенность и безнаказанность. Власти Украины используют население страны как расходный материал в борьбе с Россией.

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации". "Видимо, неслучайно в прошлом году [президент Украины Владимир] Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия".

О новом миропорядке