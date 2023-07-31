31 июля, 14:33,
обновлено 31 июля, 14:51
Военная операция на Украине

Миссия России заявила, что ООН должна дать объективную оценку украинским терактам

© ТАСС/ Ruptly

Это связано с тем, что они усугубляют украинский кризис и отдаляют перспективы его мирного урегулирования, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Секретариат ООН должен дать объективную оценку террористическим методам Украины, которые отдаляют перспективы мирного урегулирования. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ожидаем, что руководство секретариата ООН все-таки вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости, наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима. Ведь использование Украиной террористических методов - это фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективы его мирного урегулирования, - сказал дипломат. - В ООН должны это прекрасно понимать". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация