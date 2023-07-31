В Смоленской области к выборам сформировали более 700 избирательных участков

Голосование продлится три дня - 8, 9 и 10 сентября

ТАСС, 31 июля. Свыше 700 участков сформировали в Смоленской области для проведения досрочных выборов главы региона и депутатов областной думы, которые пройдут 10 сентября, сообщил избирком региона.

"Всего на территории региона образован 721 избирательный участок", - говорится в сообщении.

Для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора региона подали документы Андрей Максимов, выдвинутый от КПРФ, Михаил Ковалев от ЛДПР, Роман Шклавец от "Коммунистов России" и врио главы региона Василий Анохин от "Единой России". Избирком Смоленской области завершил прием документов от кандидатов 26 июля.

По одномандатным избирательным округам в Смоленской области зарегистрировано 174 кандидата, выдвинутых партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. По единому округу кроме указанных партий заявлено реготделение партии "Зеленые".

В единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут досрочные выборы губернатора Смоленской области и выборы в Смоленскую областную Думу седьмого созыва. Голосование продлится три дня - 8, 9 и 10 сентября.