В постпредстве РФ сравнили тактику Киева при атаке на Крымский мост с тактикой террористов

Среди погибших и пострадавших - только мирные граждане, напомнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Украина позаимствовала тактику первого теракта в отношении Крымского моста, давно являющегося "исключительно гражданским объектом", у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Коллеги, важно учитывать, что мост давно уже является исключительно гражданским объектом. По нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Необходимости в его задействовании для перевозок военных грузов уже давно нет, и в Киеве и на Западе это прекрасно знают", - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по террористическим действиям Киева. Оно проводится по инициативе РФ.

"Что примечательно, тактика для первого теракта [в отношении Крымского моста] снова была позаимствована Украиной у ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название ИГ - прим. ТАСС): водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую - в качестве террориста-смертника. Среди погибших и пострадавших - снова только мирные граждане", - подчеркнул Полянский.