ЛДПР представила на заверение в избирком ЛНР список кандидатов в парламент республики

В него включены 60 кандидатов

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР предоставило список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета ЛНР, сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Луганское региональное отделение Либерально-демократической партии России предоставило в избирком республики список кандидатов на выборы депутатов Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва на заверение", - сказала она.

Сумская уточнила, что в список включены 60 кандидатов в парламент республики. "Вместе со списком представлены все необходимые документы на заверение, включая эмблему политической партии, которая будет использоваться на выборах, а также документы уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам", - рассказала она.

Выдвижение кандидатов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа.

В воскресенье в избиркоме ЛНР сообщили, что партия "Справедливая Россия - За правду" на конференции, прошедшей в Луганске, первой в регионе выдвинула кандидатов на выборы депутатов парламента республики.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.