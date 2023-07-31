В Воронежской области зарегистрировали пять кандидатов на пост главы региона

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 31 июля. Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала пять кандидатов на должность губернатора региона, сообщили в понедельник ТАСС в избиркоме.

"Все кандидаты зарегистрированы", - сообщили в избиркоме.

31 июля избирательная комиссия Воронежской области провела заседание по вопросу регистрации кандидатов на должность губернатора региона.

Речь идет о действующем главе региона Александре Гусеве, выдвинутом партией "Единая Россия", а также о главе обкома КПРФ Андрее Рогатневе, руководителе фракции ЛДПР в Воронежской облдуме Павле Большове, представителе реготделения партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Ярославе Тарасове и выдвиженце от партии "Родина" Игоре Борисове. Таким образом, облизбирком зарегистрировал на должность губернатора Воронежской области пять кандидатов.

Выборы главы региона в Воронежской области пройдут 10 сентября в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Гусева. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже его выдвинула на выборы главы региона партия "Единая Россия".