31 июля, 16:17
Санкции в отношении России

Патрушев в Петрозаводске провел встречу с главой Республики Карелия

Стороны рассмотрели вопросы импортонезависимости региона, а также противодействия экономическим санкциям Запада

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев встретился с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и обсудил с ним вопросы импортонезависимости региона и противодействия санкциям Запада. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Обсуждены вопросы продолжения реализации проектов, начатых при содействии Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что в ходе беседы были "рассмотрены вопросы импортонезависимости региона, а также противодействия экономическим санкциям Запада". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичПарфенчиков, Артур ОлеговичРоссияСанкции в отношении РоссииКарелия
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