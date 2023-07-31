В постпредстве РФ заявили о пресечении спецслужбами десятков планируемых Украиной терактов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что "киевский режим атакует мирные города и объекты иногда за тысячи километров от зоны боевых действий"

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Десятки терактов, которые пытаются организовать украинские власти на территории России, пресекаются национальными спецслужбами. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Важно понимать, что десятки, если не сотни запланированных СБУ [Службой безопасности Украины] терактов на территории России пресекаются российскими спецслужбами", - сказал он, подчеркнув, что информация об этом "почти ежедневно попадает в новости".

Полянский уточнил, что "киевский режим атакует не столько российскую военную инфраструктуру, склады, хранилища топлива, сколько мирные города и объекты иногда за тысячи километров от зоны боевых действий", а также прибегает к "методам индивидуального террора", характерным для террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим подтверждает свою сущность, продолжая попытки нанесения террористических ударов. Он также указал на то, что меры безопасности в Москве и регионах из-за продолжающихся атак со стороны Украины усилены.