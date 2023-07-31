КПРФ и "Новые люди" уведомили избирком ЛНР о конференциях по выдвижению кандидатов

Заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская ранее сообщила, что региональное отделение ЛДПР предоставило список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета ЛНР

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Региональные отделения еще двух политических партий - "Новые люди" и КПРФ - уведомили избирательную комиссию Луганской Народной Республики (ЛНР) о проведении мероприятий по выдвижению списков кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Региональное отделение в Луганской Народной Республике политической партии "Новые люди", Луганское региональное республиканское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" уведомили избирком ЛНР и организующие выборы территориальные избирательные комиссии о проведении мероприятий по вопросам выдвижения списков кандидатов на выборы, назначенные на 10 сентября 2023 года", - сказала она.

Ранее Сумская сообщила ТАСС, что региональное отделение ЛДПР предоставило список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета ЛНР. Выдвижение кандидатов будет идти в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.