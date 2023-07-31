Псковский избирком признал утратившим статус кандидата в губернаторы от партии "Родина"

Решение принято на заседании областной избирательной комиссии в связи с непредоставлением Юрием Шокуровым в установленный законом срок документов, необходимых для регистрации кандидата

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Псковской области Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии "Родина", признан утратившим статус кандидата. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома в своем Telegram-канале.

"Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением политической партии "Родина", признан утратившим статус кандидата на должность губернатора Псковской области", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, такое решение принято на заседании областной избирательной комиссии в связи с непредоставлением Шокуровым в установленный законом срок документов, необходимых для регистрации кандидата.

Таким образом, на пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Алексеенко Петр Васильевич (КПРФ), Ведерников Михаил Юрьевич ("Единая Россия"), Минаков Антон Александрович (ЛДПР), Романов Игорь Павлович (Партия роста).

Теперь облизбирком начнет формировать избирательные бюллетени и готовить информационные плакаты.

В этом году в Псковской области пройдут выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и будет определен состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний.