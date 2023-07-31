31 июля, 18:10

В Крыму начали помогать новым регионам с интеграцией в правовое поле РФ

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов сообщил, что это можно сделать с минимальными потерями для регионального бизнеса, социально-культурной сферы и граждан

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым уже начали помогать новым регионам России с интеграцией в российское правовое поле с минимальными потерями для бизнеса и жителей. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Это как раз то, к чему мы готовились все восемь лет, когда мы уже вернулись в Россию, а соседние регионы продолжали томиться под гнетом антинародного, террористического киевского режима, когда истекал кровью Донбасс. Теперь четыре новых российских субъекта могут использовать наработанный нами опыт. <...> Главный опыт Крыма заключается в том, что при желании процесс интеграции в Россию можно пройти быстро и с минимальными потерями для регионального бизнеса, социально-культурной сферы, граждан. И в этом мы всегда готовы подставить свое плечо. Не просто готовы, а активно этим занимаемся", - сказал Константинов.

Спикер регионального парламента также отметил, что процесс интеграции послужит сигналом регионам Украины, что "единственный шанс на благополучное будущее у них имеется только в плотном взаимодействии с Россией".

Ранее использовать наработки Республики Крым и Севастополя по интеграции в нормативное поле новых регионов предложил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. При этом президент обратил внимание на необходимость учитывать специфику Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, так как их граждане с 2014 года живут в условиях боевых действий. 

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