Кабмин одобрил проект соглашения с КНР о трансграничном резервате "Земля больших кошек"

Согласно документу, его создадут на приграничных территориях России и Китая

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, резерват будет создан на приграничных территориях России и Китая. В его состав войдут биосферный заповедник "Земля леопарда" (РФ) и Национальный парк тигра и леопарда (КНР).

В проекте соглашения закрепляются цели создания резервата. В их число включается восстановление популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, сохранение биоразнообразия юго-западного Приморья и горного района северо-востока Китая, содействие двустороннему сотрудничеству в области охраны окружающей среды, развитие экотуризма и изучение естественной экосистемы.

В рамках соглашения Москва и Пекин будут заниматься профилактикой экологических правонарушений, обеспечивать условия для беспрепятственной миграции диких животных на территории резервата, проводить совместный мониторинг состояния окружающей среды, обмениваться опытом в сфере охраны и изучения экосистем, проводить научные исследования, семинары и конференции, организовывать молодежные экологические лагеря и экспедиции.

Минприроды РФ поручено по достижении договоренности с китайской стороной подписать соглашение от имени российского правительства.

Обитатели "Земли больших кошек"

Одним из основных направлений деятельности создаваемого резервата, как следует из документа, является сохранение популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная дикая кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 особей этого хищника, зверь находился на грани исчезновения. Благодаря открытию в 2012 году национального парка "Земля леопарда" популяцию удалось значительно увеличить, сегодня она насчитывает около 120 особей.

Амурский тигр - самый крупный представитель кошачьих в мире. Животное занесено в международную Красную книгу, поскольку в середине ХХ века бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции. Сначала тигров убивали из страха перед нападениями, а после - ради развлечения и в погоне за прибылью, поскольку тигриные шкуры пользовались большим спросом. Позже к целенаправленной добыче добавился отлов живых тигров для российских и зарубежных зоопарков, появились даже профессиональные тигроловы.

По оценкам специалистов, в России сосредоточено 95% мировой популяции амурского тигра.