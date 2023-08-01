В МИД РФ прокомментировали заявления Клеверли о проектах России и Африки

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Олег Озеров отметил, российский опыт популярен и востребован в Африке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров посоветовал главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли "прикусить язык" в связи с его заявлениями о том, что Россия предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты.

"Я бы ему ответил, что, прежде чем делать такие смелые заявления, надо изучить опыт России в сфере безопасности, а у России чрезвычайно глубоко разработаны и комплексные подходы к вопросам безопасности. Речь идет не только о борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью, но и в целом в обеспечении стабильности и устойчивости государств, чем, кстати говоря, не блещут наши британские партнеры, которые всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций", - сказал он в эфире Первого канала.

"Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке. Об этом неоднократно говорилось в том числе на экономическом и гуманитарном форуме в ходе профильных сессий, отмечались именно преимущества российского комплексного подхода к решению вопросов безопасности", - добавил дипломат.