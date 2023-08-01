Великобритания не выдала делегатам России визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

В постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций отметили, что Британия решила нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира Международной морской организации

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН). Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте постоянного представительства РФ при всемирной организации.

"Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления ОПФП ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации (IMO). Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы", - отмечается в заявлении.

"Сожалеем, что Великобритания решила не только нарушить свои международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого международного порядка, основанного на правилах, но никак не международного права", - подчеркивается в заявлении постпредства РФ при ООН.