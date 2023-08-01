Медведев объяснил американскому миллиардеру изменение своей риторики

Зампред Совета безопасности России обвинил в этом США

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил на США "ответственность" за изменение своей риторики по сравнению с 2010 годом.

В комментариях под постом Медведева, посвященном СВО, на англоязычной страничке замглавы Совбеза РФ в Twitter американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон отметил, что он помнит автора совсем другим, и прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева, тогда президента РФ, в Стэнфорде. Юрветсон поинтересовался, почему произошли такие перемены.

"Это целиком ваша (ваших властей) вина", - ответил замглавы Совбеза РФ, добавив смайлик.

Медведев посещал Стэнфордский университет в июне 2010 года во время визита в США. В Стэнфорде у президента России состоялась встреча с представителями общественных, академических и деловых кругов Америки.