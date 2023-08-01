31 июля, 22:16

Медведев объяснил американскому миллиардеру изменение своей риторики

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности России обвинил в этом США

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил на США "ответственность" за изменение своей риторики по сравнению с 2010 годом.

Читайте также
Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки Байдена про искусственный интеллектМедведев пошутил над слухами об инопланетянах, "причислив" к таковым зарубежных политиков

В комментариях под постом Медведева, посвященном СВО, на англоязычной страничке замглавы Совбеза РФ в Twitter американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон отметил, что он помнит автора совсем другим, и прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева, тогда президента РФ, в Стэнфорде. Юрветсон поинтересовался, почему произошли такие перемены.

"Это целиком ваша (ваших властей) вина", - ответил замглавы Совбеза РФ, добавив смайлик.

Медведев посещал Стэнфордский университет в июне 2010 года во время визита в США. В Стэнфорде у президента России состоялась встреча с представителями общественных, академических и деловых кругов Америки. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация