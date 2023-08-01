1 августа, 05:23
Военная операция на Украине

Володин указал на поддержку на Украине на самом высоком уровне преступлений против детей

Председатель Госдумы отметил, что индустрия суррогатного материнства в стране процветает, так как тысячи украинских женщин, мужей которых забрали на фронт, вынуждены соглашаться на это, чтобы прокормить себя

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Преступления против детей поддерживаются на Украине на самом высоком уровне на фоне растущей индустрии суррогатного материнства в стране. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"По пути запрета суррогатного материнства идут многие государства. <…> Но не на Украине. Там преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне", - написал Володин.

Он добавил, что индустрия суррогатного материнства на Украине процветает, так как тысячи украинских женщин, мужей которых забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя.

"Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ: миллионы украинцев бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнаны в армию, а их женщины становятся суррогатными матерями для иностранных граждан", - подчеркнул председатель Госдумы. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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