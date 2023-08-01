1 августа, 06:34
Военная операция на Украине

В СФ считают, что атаки кораблей ЧФ и запуски БПЛА по Москве приближают финал Зеленского

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что ставка на терроризм является бесспорным показателем "слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и запуски БПЛА в московском регионе приближают финал президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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"Все эти ночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и отчаянные запуски беспилотников по Москве и Московской области лишь приближают неизбежный финал Зеленского. С этим выводом некоторых западных экспертов нужно согласиться", - написал сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, ставка на терроризм является бесспорным показателем "слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя".

В Минобороны РФ сообщили, что Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжили выполнять задачи в районе Севастополя.

Также в Минобороны заявили, что Украина предприняла атаку беспилотниками на объекты в Москве и Подмосковье. Два из них уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити". 

Теги:
УкраинаРоссияКарасин, Григорий БорисовичВоенная операция на Украине
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