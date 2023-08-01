Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву

По словам официального представителя МИД РФ, Украина продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка", - сказала дипломат, говоря об атаке беспилотников на Москву минувшей ночью.

Захарова напомнила, что еще год назад, когда российские эксперты и официальные лица называли киевский режим экстремистским, "от этих слов морщились все". "Все оценки, которые были даны об экстремистской сущности, не только нацистской, не только профашистской сущности киевского режима, но и очевидно террористической, мы говорили давно", - указала официальный представитель дипведомства.

Захарова подчеркнула, что Украина использует мирное население в качестве заложника для проведения своих акций.

Ранее 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу, один из них долетел до Москвы-Сити. В результате поврежден фасад одной из башен на 21 этаже, остекление нарушено на 150 кв. м. Пострадавших нет.

30 июля несколько регионов РФ также подверглись атаке украинских беспилотников. Так, один из них был уничтожен в Подмосковье, еще два - подавлены и упали на территории Москвы-Сити. В результате незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен, жертв нет.