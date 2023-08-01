Кемеровский избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора

Голосование будет проходить с 8 по 10 сентября

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала ранее выдвинутых кандидатов в губернаторы региона, сообщили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что кемеровский избирком зарегистрировал главу Кузбасса Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы.

"Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала Станислава Карпова, Юрия Скворцова и Екатерину Грунтовую в качестве кандидатов в губернаторы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что депутат Законодательной думы Томской области Станислав Карпов выдвинут ЛДПР, депутаты парламента Кузбасса Юрий Скворцов и Екатерина Грунтовая выдвинуты партией "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ соответственно.

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. На выборах 2018 года Цивилев также баллотировался от "Единой России" и по итогам голосования набрал 81,29%.