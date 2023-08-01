В Москве со здания посольства Исландии сняли флаг

С августа работу посольства приостановили по инициативе исландского МИД

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Флаг Исландии снят с посольства этой страны в Москве в Хлебном переулке, также демонтированы все таблички, указывавшие на расположение диппредставительства в этом здании, передает корреспондент ТАСС. С 1 августа работа посольства приостановлена по инициативе МИД Исландии.

На территории диппредставительства не видно людей, на парковочных местах у здания нет автомобилей. Полицейская будка у посольства также пустует.

9 июня в министерстве иностранных дел Исландии сообщили, что приостановят работу своего посольства в Москве с 1 августа. Там обосновали свое решение тем, что "в текущей ситуации <...> содержать посольство в Москве невыгодно".

Кроме того, Исландия потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства. Одновременно в исландском МИД отметили, что решение приостановить деятельность посольства в Москве "не означает разрыва дипломатических отношений" с Россией. Республика "в приоритетном порядке" уделит внимание вопросу о возобновлении деятельности посольства, "как только позволят условия".