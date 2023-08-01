Захарова сравнила методы украинских атак на Москву-Сити с терактами 11 сентября в США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва-Сити - это гражданский объект, в котором находятся не только офисы и бизнес-центр, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Террористические методы, которые использует при атаках на Москву-Сити киевский режим, сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Давайте посмотрим другой пример - 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити - гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", - сказала Захарова.

"Та же самая картинка, она как будто повторяется", - отметила дипломат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до Москвы-Сити, в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. м. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити.