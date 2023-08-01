1 августа, 07:47

Вершинин и замгенсека ООН обсудили взаимодействие в обеспечении миротворческих операций

В МИД РФ сообщили, что также обсуждались вопросы возобновления участия российских поставщиков авиауслуг в закупочной деятельности по линии ООН

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) по оперативной поддержке Атул Кхаре обсудили в понедельник взаимодействие в сфере логистического обеспечения миротворческих операций всемирной организации.

"Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере логистического обеспечения миротворческих операций ООН, вопросы возобновления участия российских поставщиков авиауслуг в закупочной деятельности по линии ООН", - говорится в сообщении министерства. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация