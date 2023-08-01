1 августа, 07:47 Вершинин и замгенсека ООН обсудили взаимодействие в обеспечении миротворческих операций

В МИД РФ сообщили, что также обсуждались вопросы возобновления участия российских поставщиков авиауслуг в закупочной деятельности по линии ООН