Вершинин и замгенсека ООН обсудили взаимодействие в обеспечении миротворческих операций

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) по оперативной поддержке Атул Кхаре обсудили в понедельник взаимодействие в сфере логистического обеспечения миротворческих операций всемирной организации.
"Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере логистического обеспечения миротворческих операций ООН, вопросы возобновления участия российских поставщиков авиауслуг в закупочной деятельности по линии ООН", - говорится в сообщении министерства.