Официальный представитель МИД РФ отметила, что президент США Джо Байден "идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна - спонсор терроризма"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Украина терактами против гражданской инфраструктуры шантажирует США для увеличения военной и финансовой помощи. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. [Президент США Джо] Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна - спонсор терроризма", - отметила дипломат. - Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме, во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи".

Захарова задалась вопросом, зачем это американскую президенту, который вступает в предвыборный период. "Тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический", - заключила официальный представитель дипведомства.