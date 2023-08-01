Нарышкин: память о Первой мировой показывает, что Россию делает непобедимой единство

Председатель Российского исторического общества выразил уверенность в том, что так будет всегда

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. День памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне, который празднуется сегодня, напоминает о том, что только единство делает Россию несокрушимой. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии возложения цветов в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны.

"1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, еще и еще раз напоминает нам о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой. Я уверен, что так будет всегда", - сказал он.

Как отметил Нарышкин, вот уже 10 лет 1 августа официально отмечается как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. "Из года в год члены Российского исторического общества приходят на братское воинское кладбище, чтобы отдать дань памяти русским солдатам и офицерам, павшим за наше Отечество в 1914-1918 годах, - добавил он. - Русская армия сыграла колоссальную роль в победе союзников над врагом, но при этом Первая мировая обернулась для нашей страны, конечно же, трагедией. Правящие элиты царской России и их внутренние политические противники не смогли сохранить единство страны перед лицом внешней угрозы. А внешние враги делали все возможное для того, чтобы усилить раскол российского общества на две непримиримые части".

Председатель РИО напомнил, что именно в те годы австрийский генштаб впервые вооружил против России украинских националистов, так называемых сечевых стрельцов. "Российская революция подорвала и военно-технологические позиции нашей страны, и Первая мировая завершилась для России очень печальным и парадоксальным итогом. Россия фактически проиграла потерпевшей поражение стороне. Этим, конечно, не преминули воспользоваться наши бывшие союзники - Франция, Англия и прочие. Они начали вооруженную интервенцию против молодой советской республики. Конечно, потребовалось время, чтобы осознать эти горькие для нашей страны уроки, и уже 20 лет спустя, столкнувшись с вероломной агрессией гитлеровской Германии, Советский Союз встретил врага единым и несокрушимым фронтом и одержал решительную и окончательную победу над врагом", - резюмировал Нарышкин.