Гордума Тюмени приняла документы от двух кандидатов на должность главы города

Срок полномочий действующего главы заканчивается 9 октября

ТАСС, 1 августа. Два кандидата подали документы на должность главы Тюмени. Городская дума завершила прием документов. Срок полномочий действующего главы заканчивается 9 октября, сообщил председатель думы Евгений Заболотный на своей странице во "ВКонтакте".

"В Тюменской городской думе завершился прием документов на должность главы Тюмени. Документы поступили от действующего главы города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. <…> Заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям конкурса, состоится 3 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 августа пройдет заседание конкурсной комиссии. По его итогам в городскую думу будут представлены зарегистрированные кандидаты, из числа которых на заседании думы восьмого созыва депутаты изберут тайным голосованием главу города Тюмени. Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года.