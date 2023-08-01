Песков заявил, что среди членов БРИКС "существуют нюансы" по теме его расширения

Пресс-секретарь президента отметил, что эта тема стоит "высоко в повестке дня"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Тема расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стоит "высоко в повестке дня", при этом между членами объединения существуют нюансы по поводу его расширения, это будет обсуждаться на предстоящем саммите. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", - сказал он, комментируя публикацию агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия и Бразилия выступают против призывов Китая быстро расширить БРИКС.

Представитель Кремля добавил, что вопросы, связанные с расширением БРИКС, будут определяться в ходе саммита, "главы государств будут говорить о своей позиции". "В целом, такой интерес к группе БРИКС свидетельствует о большом потенциале объединения и свидетельствует о растущем авторитете, главное - о прикладном значении этого объединения", - заключил он.

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут рассмотрены официальные заявки, поданные рядом стран на вступление в БРИКС.