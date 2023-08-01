В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну техники ВСУ

Экипаж танка будет отмечен госнаградами, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), видели в Кремле и остались в восхищении от героизма экипажа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это, действительно, так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать", - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос одного из журналистов, могут ли такие кадры "переломить сознание" недружественных РФ стран, чтобы они "поняли, с кем связались", представитель Кремля отметил: "Не думаю, что это возможно. Поймут со временем, скорее всего".

Отвечая на вопрос, будет ли экипаж танка отмечен госнаградами, Песков сказал: "С большей долей уверенности могу сказать, что да".

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.